Praxis in Havelberg ist geschlossen: Ärztin geht in den Ruhestand

Als letztes Überbleibsel der medizinischen Versorgung am früheren Havelberger Krankenhaus hat KMG eine Praxis für Chirurgie betrieben. Die ist nun auch geschlossen.

Seit der Bekanntgabe der Schließung des Krankenhauses in Havelberg im Januar 2020 gab es immer wieder Proteste. Unter anderem mit Mahnwachen.

Havelberg - Zur gleichen Zeit, als am Dienstag viele Leute auf den Klosterhof am Havelberger Dom strömten, um Bürgermeister Bernd Poloski zu verabschieden, zog es einige Menschen in das frühere Havelberger Krankenhaus. Während es für den Bürgermeister einen Nachfolger gibt, ist dies für die Praxis der Chirurgie nicht der Fall.