Premiere in Garz: Zehntklässler aus Havelberg feiern ihre Jugendweihe

Der vierte Anlauf klappte endlich: Als Zehntklässler feierten elf Havelberger Gymnasiasten am Sonnabend in Garz ihre Jugendweihe.

Garz - Jugendweihe wird normalerweise in der 8. Klasse gefeiert. Doch Corona warf alte Traditionen auch hier über den Haufen: Vier Mal nahmen die Havelberger Gymnasiasten, die inzwischen die 10. Klasse besuchen, Anlauf. Ursprünglich sollte am 6. Juni des Vorjahres gefeiert werden, also zum Ende der 8. Klasse. Dann wurden der Herbst 2020 und danach das Frühjahr 2021 anvisiert. Immer obsiegte das Virus. Die Zeit lief davon, auch vom Jugendweihe-Verein kam keine Reaktion. Deshalb machten Eltern und Gymnasiasten nun Nägel mit Köpfen und organisierten die Feierstunde in Eigenregie.