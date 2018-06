Am und im Erlebnispädagogischen Centrum Havelberg (ELCH) werden jetzt die Piraten losgelassen.

Havelberg l „Es ist ein relativ neues Projekt, mit dem wir um die Gunst von jungen Gästen, speziell aus Grundschulen, werben“, erklärt der Einrichtungsleiter des ELCH, Jörg Thiemann. Das abenteuerliche Piraten-Angebot wurde von den Mitarbeitern des Hauses gemeinsam entwickelt – und entsprechend gekleidet zeigen sie sich dazu auch (Foto), wenn es von einer Schulklasse gebucht wird. In dieser Woche war das zum Beispiel für eine 4. Klasse von der Grundschule Am Kannenstieg in Magdeburg der Fall, die gleich vier Tage lang ins Piratenleben eintauchen wollte. „Sowohl für uns Erwachsene als auch für die Kinder haben wir uns entsprechende Bekleidung angeschafft. Und auch das nötige Zubehör wie Fahnen, Augenklappen, Kopftücher, Schwerter und anderes mehr“, erzählt Jörg Thiemann.

Ein Tag als Höhepunkt

Natürlich ist es für das Personal und die jungen Gäste nicht jeden Tag möglich, als Piraten herumzulaufen, denn es gibt ja auch noch viele andere Aufgaben im Haus zu erledigen, „aber an einem Tag soll das schon der Höhepunkt des Projektes für alle sein“, findet der Einrichtungsleiter. An den anderen Projekttagen werde das Piratenthema dann mit den jeweiligen Erlebnissen verknüpft. „Piraten erkunden die neue Insel“ hieß es für die Kinder zum Beispiel zur Stadtrallye, und mit „Freibeuter auf dem Meer – Bereit zum Entern“ ging es mit dem Mannschaftscanadier des ELCH auf große „Beutetour“ auf der Havel. Eine Rolle, die den 16 Viertklässlern und den sie betreuenden Lehrern viel Spaß bereitete. Ebenso die „Schatzsuche“ im Haus der Flüsse oder die „Piraten auf Abwegen“, womit eine Fahrradtour auf dem Elberadweg gemeint war. „Piraten treffen immer“ lautete das Motto zum Minigolf auf der Spülinsel, und den „Sprung von der Planke – Piraten gehen Baden“ machten die Kinder im Havelberger Erlebnisbad. „Piraten am Lagerfeuer“ beschloss die tolle Woche.

2. Klasse ist die nächste

Vom 20. bis 22. Juni hat eine 2. Klasse aus Magdeburg als nächste das neue Projekt gebucht.