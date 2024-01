Lange hat es gedauert, nun hat es endlich geklappt: In Schollene ist die Umfahrung der Brückenbaustelle ein zweites Mal für den Verkehr freigegeben. Diesmal aber ist die Kurve für Busse und Lkw breit genug.

Provisorische Umfahrung ist in Schollene endlich fertig

Seit einigen Tagen kann die Brückenbaustelle in Schollene endlich umfahren werden. Dieses sollte eigentlich bereits ab dem Sommer möglich sein, doch war die Kurve an der Behelfsbrücke über den Seestrang zu schmal, so dass ein Lkw nur wenige Stunden nach der Freigabe gegen einen Poller fuhr. Weshalb die Umfahrung wieder gesperrt wurde.

Für die Verbreiterung dieser Umfahrung musste ein benachbarter landwirtschaftlicher Unterstand abgerissen und an anderer Stelle neu errichtet werden. Eine Ampel regelt jetzt den einspurigen Verkehr. Über 12 Meter lange Gespanne müssen die Baustelle dennoch über Klietz und Rathenow weiträumig umfahren, die Umleitung ist ausgeschildert.

Die über 100 Jahre alte Kunststeingewölbebrücke – die letzte dieser Art im Bundesland – soll laut aktueller Information aus dem Magdeburger Ministerium ab der zweiten Kalenderwoche abgerissen werden. Diese Brücke konnte seit dem Hochwasser von 2013 nur noch einspurig befahren werden. Weshalb der Ersatzneubau noch als Flutschadensbeseitigung komplett vom Staat bezahlt wird.