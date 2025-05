Dem Tierpark Bierer Berg in Schönebeck ist es gelungen, drei Gartenschläfer wieder einzufangen. Nach einem Einbruch in das Gehege der Nager fehlte ein Großteil der Tiere.

Nach Einbruch: Drei Gartenschläfer in Schönebeck wieder eingefangen

Ein Großteil der in diesem Gehege untergebrachten Gartenschläfer fehlte nach einem Einbruch durch Unbekannte. Nun wurden ein paar Tiere durch Mitarbeiter des Tierparks Bierer Berg wieder eingefangen.

Schönebeck. - Glück im Unglück beim Tierpark Bierer Berg: Nachdem unbekannte Täter am letzten April-Wochenende den Spendenbrunnen geplündert hatten und in das Gehege der Gartenschläfer eingedrungen waren – danach fehlte ein Großteil der kleinen Nager –, sind nun wieder ein paar Tiere in der Obhut der Einrichtung.