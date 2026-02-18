Der Verein aus Havelberg bereitet für den Frühling eine Premiere für einen entspannten Sportvormittag vor. Jeder kann mitmachen.

Jenny Even und Ingo Döring vom Radsportclub RSC 1891 Orkan Havelberg freuen sich auf viele Teilnehmer beim Frühlingslauf.

Havelberg. - Der Radsportclub RSC 1891 Orkan ist in Havelberg für den Hafentriathlon bekannt. Ingo Döring hatte ihn 2007 mit weiteren Akteuren ins Leben gerufen. Seitdem kämpfen Freizeit- und ambitionierte Sportler alljährlich um beste Ergebnisse beim Schwimmen, Radfahren und Laufen. Nun bietet der Verein den 1. Frühlingslauf an. Die Idee dazu stammt von der neuen Mitstreiterin Jenny Even.