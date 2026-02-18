Helfer im Brandfall Jugendfeuerwehr in Elbingerode: So ist der Nachwuchs in der Oberharz-Stadt aufgestellt
Der Feuerwehrnachwuchs in Elbingerode hatte 2025 ein abwechslungsreiches und ereignisreiches Jahr. Insgesamt 37 Dienste konnten die Jugendlichen erfolgreich absolvieren. Auch der Blick in das Jahr 2026 fällt positiv aus.
18.02.2026, 10:15
Elbingerode. - Mit einem abwechslungsreichen und ereignisreichen Jahresrückblick hat kürzlich Jugendwart Jonas Hühn auf das Jahr 2025 der Jugendfeuerwehr Elbingerode zurückgeschaut. Neben solider Ausbildungsarbeit, kameradschaftlichen Höhepunkten und erfolgreichen Wettkämpfen wurde deutlich: Der Feuerwehrnachwuchs ist engagiert und gut aufgestellt.