Die Ergebnisse einer zweiten Geschwindigkeitserfassung in Kümmernitz werden erwartet.

Kümmernitz l Eine Anfrage des stellvertretenden Ortsbürgermeisters Hans-Günther Rose auf der Ortschaftsratssitzung betraf die Verkehrssicherheit im Ortsteil Kümmernitz. Ihn interessiert als Kümmernitzer sehr, ob denn auf der Ortsdurchfahrtsstraße nach gut drei Jahren jetzt vernünftiger gefahren wird.

Fast jeder zu schnell

Rückblick: Im Jahr 2016 war auf Anregung des Ortschaftsrates Vehlgast-Kümmernitz auf der Landesstraße 4 innerhalb der geschlossenen Ortschaft Kümmernitz von der Landesstraßenbaubehörde eine siebentägige Geschwindigkeitserfassung von allen durchfahrenden Fahrzeugen vorgenommen worden. An deren Ende stand ein erschreckendes Ergebnis: 98 Prozent aller Fahrzeuge, darunter auch fast alle Lkw, passierten Kümmernitz zu schnell. Zum Teil viel, viel schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer. Daraufhin wurden in Absprache mit der Landesstraßenbaubehörde, mit der Polizei und dem Havelberger Ordnungsamt verschiedene geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen getroffen. Unter anderem durch das Aufstellen von zusätzlichen Vorschriftszeichen und durch Kontrollmaßnahmen. Dies wurde auch im Ortschaftsrat lobend zur Sprache gebracht. „Immer wieder werden in Kümmernitz Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Vom Landkreis, von der Polizei in Stendal und auch von den Regionalbereichsbeamten der Einheitsgemeinde Havelberg. Das ist sehr erfreulich“, fand Ortsbürgermeister Udo Mintus. „Ja, die Behörden zeigen Aktivitäten“, begrüßte es auch Hans-Günther Rose.

Weitere Kontrolle erwünscht

Doch bekommt der Ortschaftsrat von diesen Kontrollen keine Ergebnisse zu sehen, weshalb sich der stellvertretende Ortsbürgermeister mit der Bitte an das Havelberger Ordnungsamt wandte, wie vor drei Jahren bei der Landesstraßenbaubehörde eine erneute Geschwindigkeitserfassung zu beantragen. Was daraus geworden ist, wollte er auf der Ortschaftsratssitzung wissen.

Auswertung steht noch aus

Dieter Härtwig aus dem Ordnungsamt konnte darauf gleich eine konkrete Antwort geben: Die Stadtverwaltung habe das Schreiben an die dafür zuständige Behörde weitergeleitet, sagte er. Und in der letzten Aprilwoche entsprach die Landesstraßenbaubehörde dann dem Wunsch des stellvertretenden Ortsbürgermeisters. Es wurde eine erneute Geschwindigkeitserfassung aller die Ortslage passierenden Fahrzeuge veranlasst. Die dabei gemessenen Geschwindigkeiten haben übrigens nur statistischen Wert – Raser haben durch diese Maßnahme keine Bestrafung zu befürchten. Mit den Ergebnissen werde es aber noch etwas dauern, informierte Dieter Härtwig den Ortschaftsrat. Sobald das Ordnungsamt in Havelberg diese bekomme, werde auch der Ortschaftsrat Vehlgast-Kümmernitz eine Auswertung über die Messungen erhalten.