Zum 33. Mal findet am 6. Januar der Riesenpfannkuchenlauf in Sandau an der Elbe statt. Willkommen sind alle, die Spaß an der Bewegung in der Natur haben.

Sandau. - Im neuen Jahr geht’s öfter zum Laufen oder Wandern an die frische Luft – ein Vorhaben, das sich so mancher in der Silvesternacht setzt. Nicht nur deshalb ist der Riesenpfannkuchenlauf in Sandau am 6. Januar für viele ein Muss. Vor allem schätzen die Teilnehmer an diesem Volkslauf, dass er tatsächlich für jeden etwas bietet. Egal, ob Jung oder Alt. Das wird auch am Dreikönigstag 2024 wieder so sein. Um 14 Uhr fällt an der Sporthalle im Stadtpark der Startschuss für den 33. Riesenpfannkuchenlauf. Zuvor findet eine gemeinsame Erwärmung statt.

Im Angebot sind wieder der Pokallauf über 8,3 Kilometer sowie Strecken von einem bis fünf Kilometer Länge zum Wandern, Walken und Laufen für Jedermann. 53 Interessierte aus dem gesamten Landkreis Stendal und darüber hinaus haben sich bereits für den Pokallauf angemeldet. Wer sich diese Strecke für den Sonnabend ebenfalls vorgenommen hat, wird gebeten, sich im Internet unter www.riesenpfannkuchenlauf-sandau.de anzumelden.

Die Organisatoren um den Sandauer Marian Buhtz bitten zudem um ein freiwilliges Startgeld von zwei Euro ab einem Alter von 14 Jahren. Das kann einfach im Startbereich bei „Fanni“ in den Mund gesteckt werden.

Im Ziel gibt es für jeden Teilnehmer wieder eine Medaille und einen Pfannkuchen sowie Tee. Schornsteinfeger Thorsten Meier fungiert auch dieses Mal als Glücksbringer und übergibt die Medaillen. Gegen kleines Geld können Glühwein und Bratwurst erworben werden. Pokale werden für die Sieger männlich/weiblich des Pokallaufes sowie für die größte Familie und den jüngsten Teilnehmer ausgegeben.

Die Organisatoren treffen sich bereits am Donnerstag, 4. Januar, um 13 Uhr an der Sporthalle, um gemeinsam auf der 8,3 Kilometer langen Strecke zu laufen, informiert Marian Buhtz.