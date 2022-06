Risse an Schönfelder Kirchturmfassade sind beseitigt

An der Dorfkirche in Schönfeld an der Elbe wird rege gebaut. Grund waren Feuchtigkeitsschäden, wodurch im Westturm im Innern etliche Hölzer verfault waren. Draußen klaffte zudem ein langer Riss.

Schönfeld - Wer an den Schönfelder Kirchturm nahe genug herantrat, sah bislang Hunderte sich in Auflösung befindliche oder von Rissen durchzogene Mauersteine. Hoch oben von der Glockenstube herabzog sich an der westlichen Turmfassade ein langer Riss. Hier befindet sich die Wetterseite, über Jahrhunderte drangen Regen und Schnee nicht nur ins Innere des Turmes, sondern auch tief ins Mauerwerk. Was bei Frost dafür sorgte, dass das gefrorene Wasser das Jahrhunderte alte Mauerwerk mehr und mehr sprengte.