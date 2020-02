Klaus Heidrich und Alf Kohlhaus (von lInks) vom Havelberger Rotary Club überbrachten der Tanzgruppe Arabeske am Dienstag eine Spende in Höhe von 400 Euro. Rechts der stellvertretende Leiter der Tanzgruppe Michael Möhring. Foto: Dieter Haase

Für eine unerwartete Geldspritze hat der Rorary Club bei der Mädchentanzgruppe in Havelberg gesorgt.

Havelberg l Freudige Überraschung für die Mädchen der Tanzgruppe „Arabeske“. Am Dienstag zur Trainingszeit im Havelberger Gesundheits- und Freizeitstudio in der Uferstraße erhielten sie netten Besuch. Und zwar von Alf Kohlhaus, Präsident des Havelberger Rotary-Clubs, und von Klaus Heidrich, einem weiteren Havelberger Rotarier. Die beiden hatten einen symbolischen Scheck in einer Höhe von 400 Euro mitgebracht. „Das Geld ist für eure Arbeit gedacht“, erklärte Alf Kohlhaus, bevor er den Scheck überreichte.

Dieses Mal an die Kleinen gedacht

In jedem Jahr spendet der Rotary-Club die Einnahmen von seinem Verkauf und Glücksrad auf dem Havelberger Weihnachtsmarkt für gemeinnützige Zwecke in der Region. „Wir unterstützen die Jugendarbeit“ stand 2019 an der Weihnachtsbude der Rotarier. „Allerdings hatten wir uns dieses Mal vorgenommen, nicht immer nur den großen Vereinen und Einrichtungen Unterstützung zukommen zu lassen, sondern mal an die kleineren zu denken, die bei Spendenverteilungen fast immer leer ausgehen. Und zu diesen kleinen Vereinen in Havelberg gehört auch ihr von der Tanzgruppe Arabeske, erläuterte Alf Kohlhaus.

Für Kauf von neuen Kostümem

Michael Möhring, der stellvertretende Leiter der Tanzgruppe Arabeske, bedankte sich bei den beiden Gästen recht herzlich für die großzügige Spende. „Wir können das Geld gut für die Neuanschaffung von Kostümen und einer Turnmatte gebrauchen.“

An drei Tagen Training

Der Tanzgruppe gehören derzeit 49 Mädchen im Alter von 4 bis 14 Jahren an, die, dem jeweiligen Alter entsprechend, in fünf Trainingsgruppen aufgeteilt sind. Übrigens sind hier auch Jungen willkommen. Einer hatte zwischenzeitlich schon einmal mitgemacht, ist jetzt aber nicht mehr dabei. „Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag können Interessierte zum Training um 16 oder um 17 Uhr gerne einmal vorbei kommen, ganz gleich ob nur zum Zuschauen oder aber auch, um mal aktiv hi­neinzuschnuppern“, so Michael Möhring.

Gut 20 Auftritte im Jahr

Jährlich gibt es bis zu 20 Auftritte für Arabeske, die nächsten beiden haben die Mädchen übrigens schon am Mittwoch und Donnerstag der kommenden Woche bei zwei Faschingsfeiern im Evangelischen Seniorenzentrum in Havelberg.

14-Jährige als Trainerin

Was die Verantwortlichen noch dringend suchen, das sind motivierte Trainerinnen und Trainer, die Freude am Tanzen und der Musik haben und die gerne mit Kindern arbeiten. Derzeit hilft schon die 14-Jährige Lea Lück aus; sie trainiert eine Gruppe der „größeren“ Mädchen.

Jährlich ein Sommerfest

Was die Mädchen außerdem zusammenschweißt, das sind die jährlichen Sommerfeste des kleinen Tanzvereins oder aber auch die immer besonderen Weihnachtsüberraschungen wie zuletzt die gemeinsame Fahrt zur Aufführung der „Cavalluna“-Show in Berlin.