Angelsport Sandauer Angler feiern 85-jähriges Bestehen

Als „Frisch Auf Sandau“ wurde der Angelverein am 27. Februar 1937 in der Elbestadt gegründet. Jetzt feierten die Petrijünger ihr 85-jähriges Bestehen mit vielen Gästen in ihrem Vereinsdomizil, dem „Schützenhaus“.