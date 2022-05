Corona Schnelltests sind in Havelberg vorerst nur am Vormittag möglich

Weil die Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Havelberg aktuell nicht hoch genug ist, ist das Testzentrum nur für zwei Stunden am Vormittag geöffnet. In Schönhausen bietet die Apotheke Tests zu den Öffnungszeiten an.