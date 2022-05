Schüler der Grundschule Klietz starten mit Büchern in die Winterferien

Das erste Schulhalbjahr 2021/22 ist geschafft. Für die Mädchen und Jungen in den Grundschulen des Elbe-Havel-Landes gab es am letzten Schultag vor den Winterferien nicht nur die Zeugnisse.

Elbe-Havel-Land - Große Freude am Freitag vor den Winterferien in der Klietzer Grundschule „Am Wäldchen“. Gleich am Morgen wurden auf dem Schulhof Gäste begrüßt.