Die Schüler der Freien Schule in Kamern weihten vor kurzem ihr neues Kaninchengehege ein. Auf insgesamt fast 30 Quadratmetern haben die Vierbeiner nun Auslauf. Vorn rechts befindet sich die Wippe. Foto: Ingo Freihorst

Die in der Freien Schule Kamern gehaltenen fünf Kaninchen können sich nun so richtig aushoppeln: Über 30 Quadratmeter groß ist ihr Gehege.

Kamern l „Wenn viele Hände packen an, ist die Arbeit schnell getan!“ – Dieser alte Spruch traf auf das „Projekt Kaninchengehege“ der Freien Schule voll zu. Denn nicht nur alle 14 Schüler hatten sich am Aufbau beteiligt, auch einige Eltern und Großeltern waren eingebunden. Letzte kleinere Arbeiten wurden noch rasch vor der Übergabe an die neuen vierbeinigen Bewohner erledigt.

Bauleiterin war die pädagoigische Mitarbeiterin Lara Bierwald gewesen. Insgesamt waren vier Projektnachmittage nötig, bis alles fertig war. Unter anderem musste anfangs der Untergrund „ausbruchsicher“ hergestellt werden, denn Kaninchen können hervorragend graben. Dazu wurde der Maschendraht entsprechend tief in die Erde verlegt.

Entenstall wurde umfunktioniert

Als Unterkunft für die Langohren dient ein alter Entenstall, er wurde auf zwei Etagen erweitert. Das Holzhaus hat drei Ausgänge, einer führt in das separate hintere Gehege, wo erst Rasen angesät wurde. Sobald das Grün sprießt, können die Vierbeiner hier weiden.

Im vorderen drei mal neun Meter großen Gehege befinden sich eine kleine Wippe sowie eine Rutsche, einige Hocker für die Kinder zum Beobachten und sogar eine kleine Brücke, unter welcher die Kaninchen im Schatten sitzen konnten. Apropos Schatten: Die Bauarbeiten am Gehege wurden teils in der größten Hitze erledigt.

Tür mit allen Namen

An der hölzernen Tür stehen die Namen der fünf Bewohner: Lang- und Schwarzohr, Gustav, Skal und Happy. Auf dem Dach des Hasenhauses befindet sich sogar eine nachgestaltete hölzerne „Solaranlage“.

In der im Vorjahr eröffneten Freien Schule gibt es noch weitere tierische Bewohner: Ziegen, Hühner, Laufenten und Schafe. Sie werden von den Kindern betreut – so lernen sie Verantwortung zu übernehmen.

Wenige Tage bevor es an der Schule die ersten Zeugnisse gibt, bekam sie Besuch aus dem Landtag: Der Abgeordnete der Linkspartei, Wulf Gallert, wollte sich über das erste Schuljahr informieren. Stefanie Wischer, Schulkoordinatorin und Vorsitzende des Trägervereins „neugierig“, führte ihn durch die Schule. „Dem engagierten Team, den sich immer einbringenden Eltern aber auch vielen Unterstützern ist es zu danken, dass wir dieses Schuljahr mit Erfolg beenden und mit Freude auf das kommende schauen“, blickte sie mit Zuversicht auf das nächste Schuljahr, in dem dann 21 Kinder in allen vier Grundschulstufen die Kamernsche Schule besuchen werden.