Konzerte, Wissen, Trödelmarkt und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 13.7.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 13.7.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Orgelpunkt 2025 im Dom zu Magdeburg mit Komischke und Pech

Im Rahmen der Reihe „Orgelpunkt 2025“ beginnt am Sonntag, dem 13. Juli 2025, um 16 Uhr im Dom zu Magdeburg ein Konzert unter dem Titel „Concerto Festivo“. Auf dem Programm stehen Werke für Trompete, Corno da caccia und Orgel. Der Solotrompeter Uwe Komischke (Dortmund/Weimar) und der Organist Thorsten Pech (Wuppertal) interpretieren ausgewählte Stücke aus Barock, Romantik und Spätromantik in Bearbeitungen für ihre Besetzung.

Zu hören ist unter anderem eine Bearbeitung der „Sonata“ von Pietro Baldassari mit den Sätzen „Allegro – Grave – Allegro“ für Trompete und Orgel. Von Camille Saint-Saëns erklingen das „Adagio“ aus der dritten Sinfonie in der Bearbeitung für Orgel-Solo von Émile Bernard sowie die „Romance op. 36“ in der Fassung für Corno da caccia und Orgel. Weitere Werke des Programms sind die „Meditation op. 16“ für Orgel von Gustaf Hägg, „Nachtgebet“ von Josef Gabriel Rheinberger für Corno da caccia und Orgel sowie der „Fest-Hymnus op. 20“ von Carl Piutti. Den Abschluss bildet eine Suite von Jeremiah Clarke mit fünf Sätzen, darunter der bekannte „Prince of Denmark’s March“, arrangiert für Trompete und Orgel.

Thorsten Pech, geboren 1960 in Wuppertal, legte 1980 das Kantorenexamen ab und absolvierte im Anschluss weitere künstlerische Studiengänge, darunter 1983 die Künstlerische Reifeprüfung Orgel und 1985 das Dirigentendiplom in Wien. Er war 32 Jahre lang Dirigent des Düsseldorfer Bachvereins und steht seit 2003 dem Konzertchor Wuppertal vor. Neben seinen Konzertaktivitäten im In- und Ausland wirkte er an zahlreichen Rundfunk-, Schallplatten- und Fernsehproduktionen mit. 1998 wurde ihm der Titel „Musikdirektor“ verliehen. 2016 erhielt er den Kunst- und Kulturpreis der Springmann-Stiftung.

Uwe Komischke wurde 1961 in Schwelm geboren. Bereits 1983 wurde er 1. Solotrompeter der Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Sergiu Celibidache. Seitdem verfolgt er eine umfangreiche solistische Tätigkeit im In- und Ausland, ergänzt durch mediale Produktionen. 1993 war er Gastprofessor in Tokio, bevor er 1994 eine Professur für Trompete an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar übernahm.

Picknicktag mit Livemusik im Elbauenpark Magdeburg

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, lädt der Elbauenpark in Magdeburg rund um den Jahrtausendturm von 11 bis 15 Uhr zum landesweiten Gartenträume-Picknicktag ein. Der Tag bietet Gelegenheit, mit Picknickdecke und Schlemmerkorb das Freie zu genießen. Livemusiker Mike F. begleitet das sommerliche Beisammensein mit einem Konzert aus rockigen Balladen und eigenen Songs auf der Terrasse am Jahrtausendturm.

Mike Flögel, auch bekannt als „Tasten-Mike“, ist als Musiker und Produzent in der Region bekannt. Er war mit verschiedenen Bands wie dem „Rock’n’Roll Orchester“ und „Lennocks Live“ unterwegs. Heute tourt er solo als DJ und Live-Musiker, begleitet von Gitarre, Keyboard und Gesang.

Der Elbauenpark bietet neben der musikalischen Unterhaltung viel Raum zum Entspannen und Spielen. Familien finden mit Rutschenturm, Klettervulkan und Wasserspielplatz zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Parallel findet auf dem Großen Cracauer Anger eine Party zum 25-jährigen Jubiläum des Schmetterlingshauses statt.

Der Picknicktag ist Teil einer landesweiten Aktion des Vereins „Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt e.V.“, die zum Verweilen und Genießen auf den grünen Flächen einlädt. Wer keinen eigenen Picknickkorb mitbringen möchte, kann sich in der „Zauberküche“ im Jahrtausendturm eine Picknick-Box bestellen und dort am Veranstaltungstag abholen. Bestellungen sind per E-Mail an info@hallo-zauberkueche.de möglich.

Gruson-Gewächshäuser Magdeburg: Führung durch die Anzuchtgewächshäuser mit Hans Mackrodt

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, beginnt um 15 Uhr eine thematische Führung in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129. Im Mittelpunkt steht der gärtnerische Nachwuchs – die Pflanzenanzucht hinter den Kulissen.

Die Veranstaltung mit dem Gärtner Hans Mackrodt gibt Einblick in die Arbeit innerhalb der Anzuchtgewächshäuser, in denen Pflanzen aus Samen, Sporen oder Stecklingen für die späteren Präsentationsbereiche der Anlage heranwachsen. Thematisiert wird dabei nicht nur die Vielfalt der angewandten Methoden, sondern auch der organisatorische und biologische Aufwand, der für eine erfolgreiche Kultivierung erforderlich ist.

Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird eine vorherige Ticketreservierung empfohlen. Diese ist täglich außer montags zwischen 10 und 17.30 Uhr telefonisch unter 0391/4042910 möglich.

Smooth & Groove im Flair Magdeburg: Terrassenkonzert

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, findet im Flair am Breiten Weg 21 in Magdeburg von 14 bis 18 Uhr ein Terrassenkonzert mit dem Trio „Smooth&Groove“ statt.

Das Trio besteht aus Hubsi Gitschel an Schlagzeug und Gesang, Jörg Weise an elektrischer und akustischer Gitarre sowie Pedro Querido an Bass und Gitarre. Das Repertoire umfasst Songs bekannter Künstler wie die Rolling Stones, Prince, Eric Clapton und Markus King. Die Band bietet ein abwechslungsreiches Programm, das verschiedene Musikgeschmäcker anspricht und musikalische Unterhaltung mit einem Mix aus Smooth- und Groovesounds verspricht.

Trödelmarkt der Werderaner Freunde in Magdeburg an der Lingner Straße

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, findet von 9 bis 14 Uhr ein Trödelmarkt der Werderaner Freunde statt. Veranstaltungsort ist die Lingner Straße 6 in Magdeburg.

Der Markt richtet sich an private Verkäufer, die dort ihre Waren anbieten können. Das Angebot umfasst eine Vielfalt an gebrauchten Gegenständen und Sammlerstücken. Die Veranstaltung bietet eine Gelegenheit zum Stöbern und Handeln in einem offenen und lebendigen Umfeld.

Schmetterlingsfest im Elbauenpark Magdeburg

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, beginnt im Elbauenpark Magdeburg um 11 Uhr das Schmetterlingsfest zum 25-jährigen Jubiläum des Schmetterlingshauses. Das Fest bietet ein vielfältiges Programm für Familien und Kinder.

Es gibt Kinderschminken, eine Bastelstation sowie eine Hüpfburg. Für musikalische Unterhaltung sorgt Partymusik. Darüber hinaus stehen Speisen und Getränke zur Verfügung. Die Maskottchen Elbo und Elfi sind ebenfalls vor Ort und freuen sich auf Begegnungen mit den Gästen.

Das Fest lädt dazu ein, einen Sommertag im Grünen zu verbringen und das Schmetterlingshaus in einer besonderen Atmosphäre mit vielen bunten Schmetterlingen und fröhlichen Kindern zu erleben.

Kathrin Eigendorf im mach|werk Magdeburg: Kaffeekränzchen mit Musik am Breiten Weg

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, beginnt um 15 Uhr im mach|werk im Breiten Weg 114a ein musikalisches Kaffeekränzchen mit der Sängerin und Pianistin Kathrin Eigendorf. Die Veranstaltung verbindet Livemusik mit Kaffee und Kuchen in einem klimatisierten Raum.

Kathrin Eigendorf stammt aus Köln. In ihrem musikalischen Schaffen vereint sie Balladen, Evergreens, Jazz, Pop und Chansons. Ihr Repertoire umfasst deutsch-, englisch-, französisch- und italienischsprachige Titel. Dabei werden sowohl ruhigere Stücke als auch lebhafte Songs interpretiert, teils mit der Möglichkeit zum Mitsingen. Die Musik versteht sie als Verbindung zwischen Menschen und als Ausdruck persönlicher Kraft und Entwicklung.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "The Addams Family" des Theater Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Tages- oder Abendkasse erhältlich.