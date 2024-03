Für Touristen ist in Havelberg zum Start in die neue Saison vieles vorbereitet. Doch bereitet ein Beschluss des Stadtrates Kopfzerbrechen in der Verwaltung.

Nicht nur am Hafen in Havelberg blüht es zurzeit kräftig. Die Hansestadt ist auf die neue Tourismussaison vorbereitet und hat dafür Investitionen geplant, die sowohl für Einheimische als auch für Urlauber gedacht sind.

Havelberg. - Es grünt und blüht wunderschön in Havelberg. Daran erfreuen sich neben den Einwohner auch Touristen, die jetzt zur Oster- und Ferienzeit wieder verstärkt in die Hansestadt kommen. Die Stadt hat viele Dinge vorbereitet für den Start in die neue Saison und auch die Touristinformation ist seit Karfreitag wieder an den Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Doch holpert es in manchen Tourismusfragen, wie die Haushaltsdebatte im Stadtrat gezeigt hat.