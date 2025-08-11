Nach Ausbildung übernommen Sie ist die Neue im Rathaus Havelberg
In der Stadtverwaltung Havelberg verstärkt Laura Dümeni das Team. Von ihrem Hobby profitiert nicht nur die Hansestadt.
11.08.2025, 17:20
Havelberg. - An einem Tag in festlichem Rahmen das Abschlusszeugnis nach der erfolgreichen Ausbildung in die Hand bekommen, am nächsten Tag das herzliche Willkommen der Kollegen als Mitarbeiterin im Rathaus Havelberg: Laura Dümeni verstärkt seit Anfang August das Team der Stadtverwaltung. Sie ist in zwei Bereichen tätig und außerdem ehrenamtlich aktiv.