In der Stadtverwaltung Havelberg verstärkt Laura Dümeni das Team. Von ihrem Hobby profitiert nicht nur die Hansestadt.

Sie ist die Neue im Rathaus Havelberg

Laura Dümeni an ihrem Arbeitsplatz im Rathaus Havelberg. Die Tangermünderin ist nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten übernommen worden.

Havelberg. - An einem Tag in festlichem Rahmen das Abschlusszeugnis nach der erfolgreichen Ausbildung in die Hand bekommen, am nächsten Tag das herzliche Willkommen der Kollegen als Mitarbeiterin im Rathaus Havelberg: Laura Dümeni verstärkt seit Anfang August das Team der Stadtverwaltung. Sie ist in zwei Bereichen tätig und außerdem ehrenamtlich aktiv.