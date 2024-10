Sirenen kündigen in Kamern die Neuigkeit an

Die Freude über das neue Fahrzeug ist groß bei der Feuerwehr Kamern. Werner Bioletti, Johannes Ebel, Denny Jahs und Benjamin Boyken (von links) räumten am Mittwoch Geräte vom alten in das neue Auto.

Kamern. - Endlich ist das neue Feuerwehrauto in Kamern eingetroffen. Am Dienstagabend kündigen die Sirenen das Eintreffen an. Viele Einwohner freuen sich am Gerätehaus mit den Kameraden. „So viele Leute habe ich noch nie bei uns gesehen“, sagt Wehrleiter Benjamin Boyken und bedankt sich bei allen für diese herzliche Anteilnahme. Bei Bratwurst und Getränken wurde es ein gemütlicher Abend. Bis Sonntag steht viel Arbeit an.