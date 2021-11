Soldaten gehen bis Ende November mit Spendenbüchse in Havelberg herum

Der November ist der Monat, in dem Bundeswehrangehörige mit einem wichtigen Anliegen in Havelberg unterwegs sind. Sie bitten um Unterstützung bei einer Sammlung.

Am Havelberger Rathaus wurde der offizielle Auftakt für die Straßensammlung vollzogen.

Havelberg - Der offizielle Auftakt der diesjährigen Straßensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist am Donnerstag mit Soldaten, dem Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803, Oberstleutnant Steffen Harloff, und Bürgermeister Bernd Poloski am Havelberger Rathaus vollzogen worden. Im vergangenen Jahr konnte wegen der Corona-Pandemie nur in der Elb-Havel-Kaserne selbst gesammelt werden. Dabei waren 1239 Euro zusammengekommen.

Bei der aktuellen Sammlung erhoffen sich die Soldaten ein höheres Ergebnis für den Volksbund. Bis Ende November werden sie auf den Havelberger Straßen und an Einkaufsmärkten dafür sammeln. „Ich wünsche mir sehr, dass viele Havelberger Bürger zum Erfolg der Sammlung beitragen“, sagte Bernd Poloski. Er sowie Steffen Harloff fütterten die Spendenbüchse als Erste mit Geld.