Mit einem Turnier im Bubble Soccer beginnt das Garzer Sommerfest am 20. Juli. Am Abend kann zu Partyhits getanzt werden.

Garz l Partyhits vom Feinsten sind an diesem Sonnabend, 20. Juli, in Garz zu erwarten. Zu Gast ist am Abend das Sänger-Duo „René & Schenk“, das seit über 20 Jahren auf den Bühnen Deutschlands und Europas zu erleben ist – und nun im kleinen Haveldorf Garz. Hunderte Theaterbühnen, Stadtfeste, Firmenfeiern und private Festivitäten wurden durch die Berliner Schnauze der beiden jungen Entertainer schon besungen. Sie waren in der Leipziger Funzel zu Gast, Vorband von Clueso, jahrelang an Silvester im Berliner Fernsehturm und spielten ein Jahr lang in einer Funk- und Souldiscothek mit großer Band auf Mallorca. „Für eine professionelle Model-Karriere zu gut aussehend, machen sie das, was sie am besten können: Sie singen Lieder jedes Genres für jeden Geschmack. Ihr Repertoire ist dabei unglaublich groß. Von Elvis Presley bis Mark Forster wird fast jeder Nummer-1-Hit von den beiden interpretiert“, heißt es über das Duo.

Los geht das Sommerfest um 11 Uhr mit dem Bubble-Soccer-Turnier, das jede Menge Gaudi sowohl für die Teilnehmer als auch für die Zuschauer verspricht. Die Spieler stecken dabei mit ihrem gesamten Oberkörper in einem transparenten Plastikball und spielen Fußball. Mit Airbag sozusagen. Pro Team sind drei Mitglieder erforderlich. Kurzentschlossene können sich am Sonnabend noch vor Ort anmelden.

Ab 13 Uhr gibt es dann beim Familiennachmittag unter anderem Preiskegeln, Torwandschießen, Büchsenwerfen, Teebeutelweitwurf, Kutschfahrten, Kinderschminken und Glasfräsen. Um 15 Uhr tritt der Sankt Petersburger Circus Upsala auf. Um 18 Uhr startet die legendäre Nagelstaffel. Die Auswertung der Wettbewerbe ist für 18.30 Uhr geplant. Um 20 Uhr beginnt die Open-Air-Party mit DJ Mucke & DJ Moppi. Ab 19 Uhr sind drei Euro Eintritt zu bezahlen. Die Party mit „René & Schenk“ startet 21.30 Uhr. Ein Feuerwerk erleuchtet den Nachthimmel gegen 22 Uhr.

Am Sonntag sind Einwohner und Gäste ab 11 Uhr zum Frühschoppen willkommen. Mittag gibt‘s aus der Gulaschkanone. Anschließend wird Bingo gespielt und das Fest klingt gemütlich aus.