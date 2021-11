Spender können in Havelberg helfen, Wünsche von Kindern zu erfüllen

Havelberg - Mädchen und Jungen aus kinderreichen Familien, die keine große Unterstützung bekommen, soll auch in diesem Jahr ein besonderer Weihnachtswunsch erfüllt werden. In Anlehnung an die Blaue-Herzen-Aktion, die der Verein zusammen mit Geschäftsmann Andreas Weiß vor Jahren ins Leben gerufen hatte, möchte der Leiter des Jugendzentrums Havelberg, Thomas Will, eine Spendenaktion starten.

Er kennt einige Familien, in denen das Geld knapp ist und deshalb an Heiligabend keine großen Weihnachtsgeschenke unterm Tannenbaum liegen. Das sind Familien, in denen entweder beide Partner oder ein Alleinerziehender arbeiten gehen und das Einkommen nur knapp über der Bemessungsgrenze für einen Hartz-IV-Zuschuss liegt. Bekanntlich sind da keine großen Sprünge möglich.

Spendenbox steht bereit

Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Kultur- und Sozialausschusses des Havelberger Stadtrates, Doreen Müller, und Christiane Rateitschak von Eisen-Kühn, die die Geschenke-Aktion der Blauen Herzen ebenfalls unterstützt hatte, bittet er um Spenden für Kinder aus den betreffenden Familien. Bei Eisen-Kühn in der Steinstraße steht dafür eine Spendenbox bereit.

Vom Alter her geht es um Drei- bis Vierzehnjährige. „Wir haben uns überlegt, dass wir den Kindern vor Weihnachten Gutscheine überreichen, mit denen sie sich dann ein Spielzeug ihrer Wahl aussuchen können“, erklärt der Juze-Chef. Die Spender erhalten vom Förderverein des Jugendzentrums eine Quittung. „Wir freuen uns, wenn uns viele Bürger bei der Aktion unterstützen. Wir wollen Kinder, die nicht so viel haben, auch in diesem Jahr zu Weihnachten nicht vergessen“, so Thomas Will.