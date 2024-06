Havelberg beteiligt sich erstmalig am Stadtradeln. Zum Auftakt startet am Haus der Flüsse eine Tour nach Sandau.

Stadtradeln in Havelberg: 2.647 Kilometer sind es am ersten Tag

Start am Haus der Flüsse zur Auftakttour für das Stadtradeln in Havelberg. Bis 23. Juni werden fleißig Kilometer gesammelt.

Havelberg. - Mitmachen ist angesagt beim ersten Stadtradeln in Havelberg. Der Auftakt ist vielversprechend. Kurz vor Mitternacht stehen am Montag, 3. Juni, 2.647 Kilometer in der Statistik für die Hansestadt. Ein Team hat gleich am ersten Tag ordentlich in die Pedale getreten.