Havelberg. - So mancher Gast der Stadtratssitzung in Havelberg hat am Donnerstag keinen Platz mehr im Ratssaal gefunden und musste an der Tür beziehungsweise im Foyer bleiben. Das Interesse an dieser letzten Sitzung des aktuellen Rates war groß, schließlich ging es um die Energieparkpläne für die Hansestadt. Der Verein „Gegenwind Deutschland“ hatte im Vorfeld in seinem Flyer zur Teilnahme aufgerufen. Unter den rund 50 Gästen waren aber nicht nur Windkraftgegner.