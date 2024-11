Über 20 Kabelverteilerschränke sind in Havelberg zum Hingucker geworden. Und es gibt noch weitere Pläne zu diesem Projekt.

Antje Reichel und Detlef Zindl zeigen hier den neu gestalteten Kabelverteilerschrank am Platz des Friedens in Havelberg. Künftig sollen Spaziergänger mit Hilfe eines QR-Codes Informationen zur Geschichte bekommen.

Havelberg. - Kinder vor einem Geschäft in Havelberg, Erwachsene vor und auf der Rathaustreppe, eine Pferdekutsche und Radfahrer in der Langen Straße – wie es einst in Havelberg ausgesehen hat, können Einwohner und Gäste auf historischen Fotos entdecken. Diese machen seit kurzem verschiedene Kabelverteilerschränke zu einem Hingucker. Die Stadtwerke haben dafür auf den Fundus des Prignitz-Museums zurückgegriffen.