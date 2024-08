Schönhausen. - „Ich habe viel im Fernsehen über Stammzellen- und Knochenmarkspenden gesehen und dass oft Kinder von Blutkrebs betroffen sind. Dann gab es eine Werbung auf Facebook, dass man sich typisieren lassen sollte und ich meldete mich an.“ Das war im April 2015, erzählt Cindy Nitschke. Und auch, dass sie dann nicht mehr daran gedacht hat, eventuell als Spenderin in Frage zu kommen. Bis sie drei Jahre später per E-Mail, SMS und Anruf die Nachricht erhält, sich so schnell wie möglich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS zurückzumelden.

