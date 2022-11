Strahlrohr ist bei E-Auto-Bränden das Mittel der Wahl

Noch bilden sie eine Minderheit, doch sind E-Autos stark im Kommen. Wie bei ihnen Brände am besten gelöscht werden können, erklärte der Brandschutzforscher Dr. Daniel Butscher jetzt in Kamern.

Im Auftrag der Versicherungen wurde in Klietz vor sechs Jahren dieses Auto in Brand gesetzt, den Restbrand löschten die Aktiven hier noch ab.

Kamern - Die Erkenntnisse, welche der Brandschutzexperte Dr. Daniel Butscher den in Kamern versammelten Wehren der Verbandsgemeinde präsentierte, sind noch ganz frisch: Erst in der Vorwoche veröffentlichte das Institut für Brandschutz und Katastrophenschutz (IBK) aus Heyrothsberge einen Bericht, welcher sich der Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen widmet. An diesem hatte der Kamernsche, welcher auch Mitglied der örtlichen Wehr ist, gemeinsam mit Dr. Julia Kaufmann mitgewirkt. Auf Einladung der Kamernschen Wehr waren Abordnungen aller Feuerwehren der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land im Gemeindesaal erschienen, um sich zu diesem Thema weiterzubilden.