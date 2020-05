Der alte Asphaltbelag in der Sandauer Ortsdurchfahrt ist nun abgefräst. Hier war die Asphaltfräse gerade im Stadtpark zu Gange. Foto: Ingo Freihorst

Bis Ende August ist Sandau voll gesperrt: Die komplette Ortsdurchfahrt wird saniert.

Sandau l Lautes Hupen war kürzlich im Sandauer Stadtpark zu hören: Damit dirigierte die Asphaltfräse den vor ihr fahrenden Kipper, welcher ihr Fräsgut aufnahm. Es bestand aus Erde, denn hier befand sich wegen der Bäume anstelle der Regenrinne ein Grünstreifen. In dem Bereich wird die Fahrbahn deshalb später etwas breiter, das Wasser läuft aber auch weiterhin in den Wald ab. Ansonsten werden überall an der Ortsdurchfahrt vorm Asphalteinbau die Gossen und Regenabläufe erneuert. Der alte Asphalt ist inzwischen komplett abgefräst. Mit dabei ist auch der Wasserverband Havelberg, welcher bei der Gelegenheit seine die Straße querenden Trinkwasserleitungen erneuern lässt. Auch die Schächte werden teils ausgetauscht, sie hatten immer wieder für Probleme gesorgt. Die Arbeiter der Stendaler Firma liegen im Bauzeitplan.