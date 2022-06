Stürme toben auf dem Domfriedhof in Havelberg

Dieser Brocken von Baum ist mitten auf ein altes Grab gestürzt. Pfarrer Teja Begrich, Holger Schulz und Ulrich Gruber (von links) tauschen sich darüber aus, was jetzt zuerst getan werden muss.

Havelberg - Die Stürme der vergangenen Woche sind auch an den Friedhöfen der evangelischen Kirchengemeinde Havelberg nicht spurlos vorbei gegangen. Am schlimmsten hat es dabei den Stadtfriedhof in der Pritzwalker Straße der Domstadt getroffen.