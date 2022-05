Sturmtief Nadia: Wehren im Elb-Havel-Winkel müssen zahlreiche Schäden beseitigen

Elb-Havel-Winkel - Das Sturmtief Nadia sorgte auch im Elb-Havel-Winkel für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Am ärgsten erwischte es die Schollener, welche insgesamt sechs Einsätze hatten.

So mussten sie bereits am Sonnabend um 21.20 Uhr und um 22.43 Uhr ausrücken, Bäume blockierten erst die Straße nach Molkenberg und dann bei Neuschollene, hinter dem Ortsteil war auf der Landstraße nach Steckelsdorf zudem eine Eiche umgestürzt, wobei eine Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Fünf Bäume lagen auf dem Schulsteig

Am Sonntag eilten um 10 Uhr zuerst die Schollener zum Gerätehaus, auf der Straße nach Ferchels und in der Brückenstraße lagen Bäume um. Später folgten noch zwei weitere Einsätze, hier erfolgte allerdings jeweils eine stille Alamierung. Kurz nach 10 Uhr rückte zudem Klietz aus, die Straße nach Mahlitz war durch eine umgestürzte Kiefer blockiert.

Eine Viertelstunde später mussten die Aktiven in Kamern zur Kettensäge greifen, im nach Neukamern führenden Schulsteig lagen gleich fünf Bäume um. Ein Baum wurde zur Gefahrenabwehr gefällt, er hatte sich in anderen Bäumen verfangen.

Die Fischbecker rückten ebenfalls um diese Zeit aus, in Richtung des Mühlenweges und auf der Bundesstraße nach Jerichow waren Sturmschäden zu beseitigen.

Einsatz auch gegen Mitternacht

In der Havelberger Region gab es ebenfalls mehrere Einsätze von Ortsfeuerwehren. Dabei handelte es sich ausschließlich um auf Straßen gefallene abgebrochene Äste beziehungsweise umgestürzte Bäume. Gleich mehrere davon waren am Sonnabendabend auf der Landesstraße 2 zwischen den Ortschaften Kuhlhausen und Garz zu beseitigen. Die Einsatzkräfte aus Nitzow mussten gegen Mitternacht ausrücken, weil bei Dahlen ein Baum auf die Landesstraße 3 zu stürzen drohte. Zwischen Kümmernitz und Waldfrieden blockierte am Sonntagmorgen ein Baum die Kreisstraße, weshalb die Ortswehr Vehlgast-Kümmernitz kurz vor 8.30 Uhr zum Einsatz gerufen wurde. Baum und Ast auf der Landesstraße 2, in Richtung Abzweig zur L18, forderten nach 10 Uhr außerdem die Kameraden aus Warnau heraus. Um 12.16 Uhr gab es einen weiteren Einsatz in Kümmernitz. Hier drohte vor einem Grundstück ein Baum umzustürzen.