Der zunehmende Druck durch den Internethandel zwingt immer mehr lokale Geschäfte in die Knie. Doch bei der einzigen Optikerin in Biederitz herrscht nach wie vor Optimismus.

Von Willy Weyhrauch 25.08.2025, 07:00
Optikerin Kathrin Anglet zeigt sich optimistisch über die Zukunft ihres Geschäfts in Biederitz.
Biederitz - Nach der Meisterlehre in Magdeburg – Anfang der 2000er-Jahre – schlug Kathrin Anglet unweit von Magdeburg ein neues Kapitel auf. Wie läuft das Geschäft in Biederitz trotz der zunehmenden Online-Konkurrenz?