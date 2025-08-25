Unternehmerin setzt auf direkten Kundenkontakt Wie Biederitzer Optikerin Online-Handel trotzt
Der zunehmende Druck durch den Internethandel zwingt immer mehr lokale Geschäfte in die Knie. Doch bei der einzigen Optikerin in Biederitz herrscht nach wie vor Optimismus.
Biederitz - Nach der Meisterlehre in Magdeburg – Anfang der 2000er-Jahre – schlug Kathrin Anglet unweit von Magdeburg ein neues Kapitel auf. Wie läuft das Geschäft in Biederitz trotz der zunehmenden Online-Konkurrenz?