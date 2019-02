Am Wenddorfteich mähten die Sandauer Angler bei ihrem Arbeitseinsatz das Schilf. Foto: Steffi Koterba

Mit einem Arbeitseinsatz und der Jahresversammlung starteten die Sandauer Angler ins neue Jahr.

Sandau l Bei bestem Wetter hatten sich 15 Mitglieder der Sandauer Angelgruppe an ihrem Vereinsgewässer, dem Wenddorfteich, eingefunden, um an dessen Ufern das Schilf zu mähen. „Somit kann man hier wieder mit mehreren Personen angeln und auch der Steg kann wieder benutzt werden“, berichtete Vorsitzende Steffi Koterba. Im Anschluss trafen sich alle beim Petrijünger Thomas Hohenhaus zum gemütlichen Ausklang mit Versorgung.

Im Januar hatte die Jahresversammlung der Gruppe stattgefunden, wobei informiert wurde, dass am 27. April am Forellenteich in Pritzwalk das Familienangeln stattfinden wird. Der Beitrag dazu kann bis Ende März bei Detlef Ballendat bezahlt werden. Es gab drei Neuaufnahmen, der Weihnachtsmarkt wurde ausgewertet und der Veranstaltungsplan verlesen. Kassierer Detlef Ballendat gab zudem seinen Kassenbericht.