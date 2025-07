Pakendorf/Wertlau - Aufatmen in Pakendorf und Wertlau: Der am 5. Juli gegen 15 Uhr gemeldete Wald- und Feldbrand ist endlich eingedämmt. Am Montagvormittag waren noch etwa 100 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren vor Ort. Der Schwerpunkt lag mittlerweile bei der Kontrolle der Glutnester im Wald, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Nicht zuletzt in Anbetracht des durchziehenden Regengebietes wurde die Lage als stabil eingeschätzt.

Über 200 Hektar Fläche sind von dem verheerenden Großbrand betroffen gewesen, davon 78 Hektar Wald und 139 Hektar Feld. Kilometerweit waren die hohen Rauchsäulen zu sehen. Der kräftige Wind stellte eine Herausforderung für die Einsatzkräfte dar, da Funkenflug immer wieder zu weiteren Brandstellen führte. So fraß sich das Feuer immer weiter in Richtung Rodleben.

Brand zerstörte altes Silo und griff auf einstige Pflegeheim über

Ein altes Silo wurde zerstört und auch auf die Ruinen des einstigen Pflegeheims nahe Wertlau griffen die Flammen über. Die Hundepension „Kalotta“ wurde vorsorglich evakuiert. Zehn der dort untergebrachten Vierbeiner kamen vorübergehend im Zerbster Tierheim unter.

Der Brand droht, auch auf das Waldgebiet am Spitzberg überzugreifen, was verhindert werden konnte. Allerdings führte dies zur zwischenzeitlichen Vollsperrung der B 184 und auch der Bahnverkehr zwischen Dessau und Magdeburg wurde eingestellt.

Im Einsatz waren am Ende fast 300 Kameraden und das längst nicht nur aus der Einheitsgemeinde Zerbst, sondern ebenfalls aus anderen Gebieten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie aus dem Salzlandkreis, Saalekreis, aus Wittenberg, Dessau-Roßlau, und dem Jerichower Land. Unterstützt wurden sie von einem Hubschrauber der Landespolizei, dem Rettungsdienst und Technischen Hilfswerk sowie Landwirten aus der Umgebung.

Inzwischen ist eine Brandwache organisiert. Zudem wird gehofft, dass das laut Wetterprognosen angekündigte Regengebiet für eine weitere Entspannung der Situation sorgt.