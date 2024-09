Ein Supermarkt in Havelberg hat mit neuer Technik in die Zukunft investiert. Wie kommt es bei Kunden aus dem Landkreis Stendal und dem Land Brandenburg an?

Der rote Netto-Markt in Havelberg lockt Kunden nach dem Umbau in das Geschäft. Bekommen Kunden ein besseres Einkaufserlebnis?

Havelberg. - Was früher im Tante-Emma-Laden so gut wie nie vorkam, praktizieren Supermärkte der heutigen Zeit mit Regelmäßigkeit. Es wird umgebaut und neu sortiert. Der im Volksmund als „Der rote Netto“ benannte Markt in Havelberg war jetzt an der Reihe. Aldi, Edeka, Norma und Co. können es genauso gut. Die Volksstimme hat bei der Kundschaft aus dem Landkreis Stendal und aus dem benachbarten Brandenburg gefragt, ob Neues auffiel.