In die Genthiner Straße in Havelberg ist ein Fahrzeughändler mit seinem Team eingezogen. Damit wird die Werkstatttradition an diesem Ort wiederbelebt.

Autohaus in Havelberg am Start

Am Autohaus in Havelberg an der Bundesstraße 107 werden wieder einige Neuwagen präsentiert. Auf dem Foto mit dem Chef Mario Schneider.

Havelberg. - Am und im Autohaus in der Genthiner Straße in Havelberg hat sich in den vergangenen Wochen eine ganze Menge getan. Die Freifläche am Hauptgebäude an der Bundesstraße 107 zeigt sich zum Beispiel jetzt nicht mehr verwaist. Hier sind nagelneue Autos ausgestellt. Die spanischen Marken Seat und Cupra dominieren.