Erneut brannten vorm Damerower Gerätehaus die ausgedienten Weihnachtsbäume.

Damerow l Da der Auftakt nach langer Pause im Vorjahr gut angenommen worden war, lud die Ortsfeuerwehr Vehlgast-Damerow auch in diesem Jahr zum Verbrennen der Weihnachtsbäume ans Gerätehaus nach Damerow ein. Zuvor hatten die Aktiven um Ortswehrleiter Ralf Kersten die ausgedienten Tannen in allen Ortsteilen eingesammelt, wobei sich deren Anzahl doch sehr in Grenzen hielt.

Thomas Holweg zündete die Bäume und einiges Beiwerk in der Feuerschale an, nach und nach gesellten sich die Besucher hinzu. Vom Grill, den Thomas Holweg und Gabi Kersten bedienten, gab es Bratwürste, zudem Glühwein und Bier. Die erste Ausbildung der Feuerwehrleute in 2019 hat am Mittwoch stattgefunden, der Arbeitsschutz stand auf der Tagesordnung.