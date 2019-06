Die Bundesstraße 107 in Havelberg ist seit Mittwochabend voll gesperrt, eine Umleitung wurde ausgeschildert.

Havelberg l Wegen eines Straßenschadens auf der Höhe des Hauses Helena in Havelberg musste am Mittwochabend die Bundesstraße 107 von der Ampelkreuzung bis zur Einmündung Bahnhofstraße voll gesperrt werden. Mitten auf der Fahrbahn klaffte ein Loch. Entdeckt hatte es eine Polizeistreife. Bei ersten Betrachtungen des Schadens sah alles nach einer großflächigen Ausspülung unter der Straßendecke aus.

Polizisten entdecken den Schaden

Die Beamten leiteten erste Sofortmaßnahmen ein, wozu, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Havelberg, die bereits erwähnte Vollsperrung des Abschnittes bis hin zur Pritzwalker Straße gehörte. Seitdem müssen die Kraftfahrer die ausgeschilderte Umleitung Bahnhofstraße, Schönberger Weg und Wilsnacker Straße beziehungsweise umgekehrt in Kauf nehmen.

Schwerlasttransporter müssen stoppen

Für drei Schwerlasttransporter, die in Richtung Rostock unterwegs waren, und die dazugehörigen Begleitfahrzeuge war die Fahrt am Mittwochabend aber erst einmal Vor dem Steintor zu Ende. „Wir dürfen die vorgegebene Fahrtstrecke nicht verlassen", war von den Kraftfahrern zu erfahren. Mit viel fachlichem Können setzten die Schwerlaster über die Steintorbrücke zurück bis zur Bushaltestelle in der Uferstraße. Mit einer Sondergenehmigung konnten sie dann aber schließlich wenig später doch über die ausgewiesene Umleitungsstrecke ihre Fahrt fortsetzen.

Ausspülung ist nicht die Ursache

Am Donnerstagvormittag stellte sich dann bei Untersuchungen durch Mitarbeiter einer Stendaler Tief- und Rohrleitungsbau-Firma und der für die Bundesstraße zuständigen Landesstraßenbaubehörde heraus – ein Teil der Straßendecke musste zu diesem Zweck aufgeschnitten und abgetragen werden –, dass der Hohlraum nicht durch eine Ausspülung entstanden ist, sondern von den im Vorjahr ausgeführten Arbeiten am Abwasserkanal in diesem Bereich stammt. Für den 21. Juni ist vorgesehen, dass der Hohlraum verfüllt, verdichtet und verschlossen wird und somit die Standfähigkeit des Straßenunterbaus wieder hergestellt ist. Zu letzterem Zweck muss noch eine Dichtigkeits- und Festigkeitsprüfung erfolgen.

Freigabe spätestens am Montag

Ist deren Ergebnis zufriedenstellend, soll die aufgebuddelte Fläche zunächst provisorisch gepflastert werden, damit der Verkehr hier dann wieder rollen kann. Ob dies alles jedoch noch am 21. Juni zu schaffen ist, ist mit drei großen Fragezeichen versehen. Spätestens jedoch im Laufe des Montags soll die Umleitung dann wieder aufgehoben werden.

Verbote beachten

Auf der Umleitungsstrecke war es am Donnerstag vor allem in der Bahnhofstraße mehrfach zu Staubildungen, vereinzelt bis in die Uferstraße hinein, gekommen, weil hier an der rechten Seite parkende Fahrzeuge den Verkehrsfluss erheblich behinderten. „Alle Anwohner haben aus diesem Grund Wurfsendungen erhalten mit der Bitte, die neu ausgewiesenen Verkehrsverbote, vor allem was das Parken betrifft, an der Umleitungsstrecke zu beachten", teilte Dieter Härtwig aus dem Havelberger Ordnungsamt mit. Die neu aufgestellten Verbotsschilder würden nur solange bleiben, wie die Bundesstraße gesperrt bleiben müsse.