Der Hedemickenlauf in Kamern lockt Kinder und Erwachsene an den See. Sie schätzen es, dass der Spaß im Vordergrund steht.

Kurz vor dem Start zum 31. Hedemickenlauf in Kamern. Insgesamt hatten 70 Kinder und Erwachsene viel Spaß am Laufen und Wandern.

Kamern. - Der Hedemickenlauf in Kamern ist einer der ältesten im ehemaligen Bezirk Magdeburg. Einst gingen hier bis zu 500 Teilnehmer auf die Laufstrecken. Am Sonnabend, zur 31. Auflage des Traditionslaufes, der nach einigen Jahren Unterbrechung 2011 wiederbelebt wurde, waren es nicht so viele. Doch die Philosophie ist geblieben: Es geht weniger um Zeiten, sondern um Bewegung an der frischen Luft in Gemeinschaft.