Nach fünf Monaten ist in Sandau wieder eine Ausstellung zu sehen. Vom Handwerk und Gewerbe in der Stadt seit dem 19. Jahrhunderts. Bis 2015 ist es nur Teil eins.

Reichlich zu sehen gibt es in der am Montag eröffneten Ausstellung „Sandauer Handwerk und Gewerbe“ in einem Raum des Sandauer Kirchturms. Dieser reichte bei weitem nicht aus, um die von knapp 60 Leuten zur Verfügung gestellten Exponate unterzubringen. Platz war lediglich für 18 Gewerke. Die 20 weiteren, die aus Platzgründen nicht gezeigt werden können, machen bis zum nächsten Jahr Pause, verkündete die Organisatorin Berta Meyer. Was konkret heißt, dass es dann ab 1. April 2025 Teil zwei der Ausstellung geben wird. Berta Meyer sprach die Hoffnung aus, dass die Exposition, die in diesem Jahr bis zum 31. Oktober geht, viele Interessierte und Touristen in den Kirchturm locken wird.

Fröhliche Singegruppen-Einlagen

Für zwei schöne Einlagen zwischendurch, passend zum Thema Handwerk, sorgten die Mitglieder der Fröhlichen Singegruppe aus Sandau.