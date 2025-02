Von Schloss Windsor an den Dom in Havelberg

The Queen's Six gastieren im Sommer

The Queen's Six vom königlichen Schloss Windsor in England sind im Sommer mit ihrem neuen Programm im Dom in Havelberg zu erleben.

Havelberg/vs/as. - Sie leben mit ihren Familien auf Schloss Windsor in England, Tür an Tür mit der königlichen Familie an der wohl exklusivsten Wohnadresse der Welt – The Queen’s Six sind die Sänger von Windsor Castle und in diesem Sommer auf Deutschlandtournee.