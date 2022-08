Waldbrände bei Hohengöhren gelöscht - neue Glutnester bei Schönfeld

Hohengöhren/Mahlitz - „Feuer aus!“ Diese Meldung an die Einsatzleitstelle in Stendal ist am Sonnabend um 10 Uhr erfolgt. Damit galten die Waldbrände im Elbe-Havel-Land als gelöscht. Bei Hohengöhren war am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein Großbrand auf rund 50 Hektar Wald ausgebrochen. Als Brandursache wurde eine heißgelaufene Landmaschine ermittelt. Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Stendal und einige aus dem Altmarkkreis Salzwedel waren im Einsatz. Bundeswehr und THW unterstützten. Fast zeitgleich brannten nämlich einige Hektar Wald zwischen Mahlitz und Scharlibbe, verursacht durch Brandstiftung.