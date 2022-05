Wandernester im Elbe-Havel-Land stehen noch unter Vorbehalt

Der Naturlehrpfad um den Klietzer See (hier ein Steg über einen Graben) soll ebenfalls ein Wandernest werden.

Kamern/Klietz - Arendsee, Gardelegen und Kalbe an der Milde besitzen sie bereits – die Wandernester. Das sind ausgewählte Wanderrundkurse, welche besondere Kriterien erfüllen müssen. So sollen diese Wege gepflegt und begehbar sowie gut ausgeschildert sein und in einer attraktiven (Wander-)Landschaft liegen. Zudem muss ein Betreuer zur Pflege eingesetzt sein.