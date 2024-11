Die für den Energiepark angedachte Fläche in Havelberg wird auch mit Blick auf Fledermäuse untersucht.

Wann Windradplaner in Havelberg mit Ergebnissen rechnen

Der Stadtwald in Havelberg beherbergt viele Fledermäuse. Sind Windräder dort möglich?

Havelberg. - Wie weit die Untersuchungen speziell zu Fledermäusen mit Blick auf den Energiepark in Havelberg fortgeschritten sind, wollte die Volksstimme von den Planern der WPD aus Bremen wissen. In einer Videoschalte informierte Nina Teetz, bei WPD zuständig für den naturfachlichen Bereich, dass die Fledermäuse vom Aktivwerden im Frühjahr dieses Jahres bis zum Einzug in die Winterquartiere von einem unabhängigen Büro kartiert worden sind.