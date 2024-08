Orts- und Kulturverein und der Havelspinner organisieren in Garz an der Havel im Landkreis Stendal das Spinnertreffen mit Trödelmarkt.

Warum sind Wolle und Trödel im Landkreis Stendal so anziehend?

Die Spinnweben aus Rathenow, unter diesem Namen waren mit drei Spinnerinnen in Garz auf den Havelhöfen vertreten. Sie wurden musikalisch mit Liedern aus dem Mittelalter bei der Arbeit gegleitet.

Garz. - Unterm alten Nussbaum an der alten Waage in Garz im Landkreis Stendal lässt es sich im Sommer recht gut aushalten. Das sagten sich auch Sigrid und Hans-Joachim Ganzer, die ihren Trödelstand direkt unter diesem tollen Schattenspender aufgeschlagen hatten. Was gab es zu entdecken?