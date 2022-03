Was Klietz mit der kleinen weißen Friedenstaube verbindet

Durch den russischen Überfall auf die Ukraine wurde alles zum Thema Frieden in Deutschland wieder sehr populär. In der DDR gab es ein bekanntes Lied dazu – jenes von der kleinen weißen Friedenstaube.

Das Foto entstand vor fast zehn Jahren bei einem Jubiläum: Erika Schirmer (von MItte), die Autorin des in der DDR allbekannten Liedes von der kleinen weißen Friedenstaube, stammt aus dem polnischen Nietkow, einem Ortsteil der Klietzer Partnerstadt Czerwiensk.

Klietz/Nietkow - Der aus Klietz stammende ehemalige Kriminalkommissar Lothar Schirmer, der seiner alten Heimat immer noch sehr verbunden ist und deshalb vor Jahren auch eine interessante und stets aktuelle Internetpräsentation über Klietz erstellt hat, ist auch oft in den sozialen Netzwerken unterwegs. Dabei stieß er auch auf den Text des in der DDR populärsten Friedensliedes, was damals jeder Schüler kannte: Die kleine weiße Friedenstaube. Zufällig trug die Autorin Erika Schirmer den selben Familiennamen wie er – sie sind aber nicht verwandt, betont Lothar Schirmer.