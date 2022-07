Heiligabend Was sich Else aus der Domkurie in Havelberg zu Weihnachten wünscht

Das Eselquartett in der Domkurie D8 in Havelberg freut sich am Heiligen Abend auf frische Möhren. Und es hat Wünsche an den Guten Alten. Vor allem die Jüngste, Else.