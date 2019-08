Für die Teilnehmer des Havelberger Bootskorsos gibt es wieder attraktive Preise zu gewinnen.

Havelberg l „Der Havelberger Bootskorso ist am 31. August für all unsere Gäste ein Gewinn und das nehmen wir wörtlich! Denn sowohl die Augen staunen bei Europas größter Hochseilshow als auch die Ohren, die nicht zu kurz kommen mit Musik von Tick2Loud, Uli Kirsch, dem Wittstocker Blasorchester, dem Elbchor Bittkau-Grieben und dem Trommelwirbel der Rogätzer Drumliner. Selbst unsere kleinen Kapitäne kriegen ihre ,Extrawurst‘ ab 18 Uhr auf dem Slawendorf-Spielplatz auf der Landzunge“, weckt Havelbergs Tourismuschefin Marina Heinrich die Lust auf einen Besuch der Veranstaltung, die sowohl vom Land als auch vom Wasser aus für alle ein tolles Erlebnis werden soll.

Für alle, die im Bootskorso mitfahren, gibt es wieder die Wassertombola. „Für unsere Bootsfahrer ist das Glück zum Greifen nah“, sagt Marina Heinrich und berichtet von elf tollen Preisen. Im Lostopf sind ein Reisegutschein im Wert von 400 Euro, freundlich zur Verfügung gestellt von der HTI-GmbH Havelberg, sowie Sportbootsführerscheine See und Binnen von Marina Lanke Berlin, die in einem Wochenend- oder Abendkurs erlangt werden können. Der Harzer Jodlermeister bietet einen Urlaub für zwei mit fünf Übernachtungen, Outtour Saale-Unstrut eine Kanutour mit Übernachtung im Tipi. „Ganz dem Wasser-Motto des Tages entsprechend, gibt es zudem weitere feuchtfröhliche Preise mit dem Indoor Tauchturm in Wittenberge, der Elbe-Havel-Brauerei Schollene, der Therme Bad Wilsnack, der Reederei Kaiser und der Havelberger Insel Touristik. Wer lieber an Land bleibt und gern Dinge ins Rollen bringt, der freut sich bestimmt über den Gutschein der Kegelhalle“, so Marina Heinrich.

Lose können sich die Teilnehmer am Bootskorso in der Touristinfo zum Preis von zwei Euro sichern. Bis Sonnabend, spätestens 17 Uhr, besteht die Chance dazu. Die Lose werden dann während des Korsos samt Behälter an der Havelstegbrücke ins Schlauchboot geworfen.

Eine Bitte an alle Kapitäne hat die Stadt, damit der Bootskorso nicht nur Glück bringt, sondern auch glücklich macht: „Schenken Sie den Gästen an Land einen wunderschönen und farbenfrohen Anblick mit Ihren dekorierten Wassergefährten!“