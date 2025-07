Die heftigen Regenfälle in Möser haben zu großen Pfützen in der Gartenstraße geführt. Diese wurde daraufhin gesperrt. Wie die Lage vor Ort aussieht.

Möser. - Die heftigen Regenfälle haben am Dienstag in Möser zu Behinderungen im Verkehr geführt. In der Gartenstraße zwischen Grundschule und der Freiwilligen Feuerwehr bildeten sich große Wasserlachen. Woraufhin die Straße gesperrt wurde.