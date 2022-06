Feuerwehr Wehren Molkenberg und Kabelitz suchen händeringend Verstärkung

In der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land wird am neuen Brandschutzkonzept gearbeitet. Zum Blick in die Zukunft gehört auch die personelle Aufstellung der Ortswehren, welche in Kabelitz und Molkenberg grenzwertig ist. Es droht die Schließung.