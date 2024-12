Weihnachten naht und somit auch der Wunsch nach einem Familienbesuch. Wer bietet in Havelberg und Umgebung Platz für Reisende?

Weihnachten in Havelberg: Mit Kind und Hund ins Hotel - wo geht das?

Mit Kind und auch einem Hund unterwegs zu sein, kann zu einem Kraftakt werden. Deshalb ist es für Familien wichtig, sich in Unterkünften auch willkommen zu fühlen.

Havelberg. - Für einige zählt die Weihnachtszeit zu den schönsten Momenten im Jahr, für andere sind es eher herausfordernde Tage. Gerade wenn die Familie zum Weihnachtsfest anreist, soll all das Geplante auch möglichst genau so funktionieren. Da ist ganz schön Druck auf dem Kessel, wie es so treffend heißt. Aus Platzgründen oder, um den Familienfrieden zu wahren, ist es eine gute Möglichkeit, dass der Besuch anderweitig übernachtet.